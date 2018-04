Troca de tiros entre polícia e quadrilha deixa três mortos em Caruaru

NE10 Interior

Policiais foram recebidos a tiros na Vila Canaã após chegarem para atender a uma denúncia. Foto: reprodução/TV Jornal

No sábado (14), três suspeitos estavam foragidos do presídio público de Canhotinho. Contra o trio existiam acusações de terem cometido assaltos em Toritama (PE), além de tráfico de entorpecentes. Segundo a equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), quando os suspeitos viram a polícia se aproximar, na Vila Canaã, zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, eles deram início a uma troca de tiros, onde os três suspeitos foram mortos.







Os corpos dos suspeitos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru e o material apreendido foi levados para a delegacia de caruaru. O caso segue sob investigação.

