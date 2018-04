Seis homicídios são registrados em Caruaru no fim de semana

NE10 Interior

Entre as vítimas estavam três suspeitos que estavam foragidos do presídio público de Canhotinho. Foto: arte/NE10

Seis pessoas foram assassinadas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no último fim de semana.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro registro ocorreu no sábado (14), onde um homem foi morto a pedradas no bairro Caiuca. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto na Rua Caracas. Até o momento não se sabe a autoria e motivação do crime. Ainda no sábado, um homem de 39 anos foi assassinado a tiros no Sítio Encanto, zona rural da cidade. Segundo a PM, a vítima, Ivanildo Antonio da Silva, foi encontrado morto no mercadinho onde trabalhava. O motivo e a autoria do crime ainda são desconhecidos.

Ainda no sábado, três suspeitos estavam foragidos do presídio público de Canhotinho. Contra o trio existiam acusações de terem cometido assaltos em Toritama (PE), além de tráfico de entorpecentes. Ainda segundo a equipe do BEPI quando os suspeitos viram a polícia se aproximar, na Vila Canaã, zona rural, eles deram início a uma troca de tiros, onde os três suspeitos foram mortos. Os corpos dos suspeitos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru e o material apreendido foi levados para a delegacia de caruaru. O caso segue sob investigação.







Já no domingo (15), um homem foi assassinado dentro de casa, no Sítio Lajes, as margens da BR-104, na zona rural. Segundo a PM, a vítima foi Severino Roque da Silva, de 60 anos. Ele foi morto a tiros. Os vizinhos informaram a polícia que ouviram os disparos, mas não chegaram a ver os suspeitos. Ainda segundo informações da PM, Severino era ex-presidiário.