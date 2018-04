Polícia apreende armas e drogas em presídio de Lajedo após revista

NE10 Interior

A droga e todo material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil do município. Foto: reprodução/Google Maps

A Polícia Militar realizou uma revista no presídio público de Lajedo, no Agreste de Pernambuco, no último domingo(15).

Segundo a Polícia Militar, a revista foi realizada após terem recebido uma denúncia. Ainda segundo a PM, foram apreendidos, 13 papelotes de maconha, dois celulares, quatro baterias, cinco carregadores, uma faca peixeira, oito cortadores de unha, três chunchos (objeto artesanal perfurante), duas tesouras, uma navalha de barbear, três cachimbos, um porrete e arame farpado.

A droga e todo material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil do município.