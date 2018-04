Mototaxistas realizam protesto durante velório de companheiro que foi morto em Caruaru

NE10 Interior

Categoria está indignada e pede justiça. Foto: Reprodução/TV Jornal

O corpo do mototaxista João Casseano, que faleceu na última sexta-feira (13) no Hospital da Restauração, no Recife, foi enterrado neste Domingo (15), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A suspeita é de que o João tenha sido vítima de latrocínio. A categoria está triste e revoltada pela forma como ele morreu.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: