Jovens morrem após colidirem com motos em corrida clandestina em Belo Jardim

Vídeo mostra exato momento da colisão entre as duas motos. Foto: Reprodução/Vídeo

Dois jovens, de idades não informadas, sofreram um grave acidente na tarde do último domingo (15), na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois jovens estavam empinando motos em alta velocidade enquanto participavam de uma corrida clandestina, quando acabaram colidindo um com o outro. O socorro foi acionado por amigos das vítimas, mas devido a gravidade dos ferimentos os jovens não resistiram e morreram no local.







Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Belo Jardim.

Veja o vídeo do momento do acidente: