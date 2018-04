Briga de bar termina em morte em Lajedo

NE10 Interior

A Polícia Civil investiga o caso. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem de 33 anos foi morto após se envolver em uma briga de bar em Lajedo, no Agreste de Pernambuco, no último domingo (15).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Adilson Ferreira da Silva estava bebendo em bar quando três suspeitos, que também estavam bebendo no mesmo lugar, iniciaram uma briga com e ele.







Ainda segundo a PM, um dos três suspeitos sacou um revólver e desferiu disparos contra a vítima que morreu no local. Uma outra vítima ficou ferida de raspão no braço e foi encaminhada para o hospital de Garanhuns, mas já foi medicada e liberada.

A Polícia Civil Investiga o caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.