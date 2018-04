Agrestina confirma presença na 19° edição da Fenearte

NE10 Interior

A feira acontece de 4 a 15 de julho de 2018, no Centro de Convenções, em Olinda. Foto: Adriano Monteiro

A Secretaria de Cultura e Turismo, de Agrestina, no Agreste de Pernambuco, confirmou participação na 19° Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que será realizada de 4 a 15 de julho deste ano, no Centro de Convenções, em Olinda.

A Fenearte é considerada a maior feira de artesanato da América Latina e tem como objetivo valorizar e difundir saberes tradicionais, estimulando o potencial de crescimento dos artesãos e artesãs, e visando a estruturação da Cadeia Produtiva do artesanato local.







Este é o 6° ano consecutivo em que o município participa da Fenearte. Desde o ano de 2013 o município vem mostrando comprometimento com os artistas locais.

O estande n° 331, localizado no setor das prefeituras, colocará em exposição e à venda a gastronomia local como o Alfenim e o doce de leite em barra, os chocalhos produzidos na Vila de Santa Teresa, o artesanato em madeira de Eliaquim Antônio, as obras de arte em ferro de Valmir Reginaldo, peças artesanais confeccionadas no Centro do Idoso (CCI), e outros trabalhos manuais produzidos localmente.