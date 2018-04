QUIZZ: Você sabe a letra do Hino Nacional do Brasil?

NE10 Interior

Você sabia que nesta sexta-feira (13) é celebrado o Dia do Hino Nacional do Brasil? Pois é! A data foi instituída em 1831 e faz referência a primeira vez que o hino foi executado em público, no Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Você conhece a letra do Hino brasileiro?

