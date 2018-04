Polícia investiga morte de casal caruaruense em Gravatá

NE10 Interior

Casalo foi encontrado morto dentro de um carro. Foto: reprodução/TV Jornal

Um casal foi morto a tiros dentro de um carro, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (12). De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encontrados dentro de um carro em uma estrada na área urbana da cidade. Ainda segundo a PC, uma das vítimas, um homem de 27 anos, tem passagem pela polícia pela Lei Maria da Penha. A segunda vítima era companheira do homem.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso . A Polícia Civil está investigando o caso e já descartou a possibilidade de ser um crime de latrocínio.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: