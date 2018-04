Forte chuva é registrada em Caruaru e alagamentos são registrados

NE10 Interior

Hospital Regional do Agreste ficou alagado. Foto: reprodução/Whatsapp

Um forte chuva em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi registrada nesta sexta-feira (13). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi registrada uma média de 43 mm de chuva em um período de uma hora.

Ainda segundo a Apac, a previsão é de que continue chovendo ao longo do fim de semana na região. Ruas do Centro da cidade e de diversos bairros ficaram alagadas. Além disso, o Hospital Regional do Agreste também ficou alagado no térreo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade informou que atendeu a duas ocorrências nos bairros Petrópolis e Salgado onde tetos de duas casas desabaram.







De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no km 63 da BR-104, perímetro urbano de Caruaru, houve alagamento. Ainda segundo a PRF, um servidor do DNIT esteve no posto Juriti para informar que já estão a par da situação no trecho da Oásis, e que estarão realizando manutenção assim que possível.

Alerta

Ainda nesta sexta-feira, a Apac divulgou um alerta de chuvas com intensidades de moderadas a ocasionalmente fortes em três regiões de Pernambuco: Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão. Com validade de 24 horas, este foi o quinto aviso feito pela instituição no período de uma semana.

Confira vídeos: