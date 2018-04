Empresário é sequestrado em Caruaru e polícia localiza suspeitos

NE10 Interior

Vítima foi sequestrada quando estacionava o veículo próximo ao local de trabalho. Foto: reprodução/TV Jornal

Um empresário da área de confecções foi sequestrado quando estacionava o veículo próximo ao local de trabalho no Parque 18 de Maio em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (12), de onde foi levado por dois criminosos, armados e deixado no Sítio Murici, zona rural da cidade.

Através do sinal de rastreamento do veículo da vítima, policiais civis com o apoio do 1ª BIESP realizaram cerco e buscas no interior da residência e localizaram o carro da vítima do sequestro e um outro veículo que é clonado de propriedade da Diocese de Garanhuns, também no Agreste que era utilizado na Paroquia santo Antônio de Lajedo.







Além de três pares de placa de automóvel, sete lacres de placas, seis certificados de licenciamento de veículos, dois celulares, R$ 331,00, duas máscaras de personagem de filmes de terror, uma peruca, várias ferramentas, e o que mais chamou a atenção, um bloqueador de sinal de rastreador, que deveria impedir a localização do carro roubado por parte da polícia, mas a bateria estava descarregada e impediu o funcionamento do equipamento. Todo material e os suspeitos foram apresentados no Delegacia do Plantão, onde foram autuados.

A vítima reconheceu os suspeitos como os responsáveis pelo prática do roubo, eles foram encaminhados para a audiência de custódia no fórum da cidade. O veículo roubado e os valores recuperados foram devolvidos para a vítima. Já o veículo clonado foi encaminhado para perícia. Outros comerciantes que trabalham na rua onde aconteceu o sequestro afirmam outros veículos foram roubados recentemente no local.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: