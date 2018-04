Doença parasitária se alastra nos bovinos em Garanhuns

NE10 Interior

Doença surgiu no Sul do país e casos estão registrados no gado do município. Foto: reprodução/TV Jornal

Uma doença parasitária vem se alastrando nos bovinos de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o gestor da clínica de bovinos do município, Nivaldo Azevedo, explica que a doença surgiu primeiramente no Sul do país e concedeu entrevista à Rádio Jornal Garanhuns e explicou o que está acontecendo.







Confira:

De acordo com Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), a doença é de nível 4, o que implica que não é urgente como a febre aftosa. Ainda segundo a agência, esclarecimentos estão sendo prestado aos pecuaristas locais. A agência informou também que um fator que pode estar contribuindo para a disseminação da doença parasitária, é que durantes procedimentos, muitos pecuaristas usam a mesma agulha em vário animais.