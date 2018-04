Dilson Oliveira visita antigos moradores do bairro Vassoural no "Vem pra cá, Dilson!"

NE10 Interior

O apresentador conversou com antigos moradores do bairro. Foto: reprodução/TV Jornal

Dilson Oliveira continua suas visitas em locais da região para mostrar o que tem de bom na nossa terra. Dessa vez o apresentador foi até o bairro Vassoural, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, onde conversou com antigos moradores do bairro.

Veja no quadro "Vem pra cá, Dilson!" exibido no "Povo na TV", da TV Jornal Caruaru: