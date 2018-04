Carro em alta velocidade capota na Avenida Agamenon Magalhães, em Caruaru

NE10 Interior

Ninguém ficou ferido. Foto: Cláudio Agamenon/TV Jornal Interior

Um carro em alta velocidade capotou na Avenida Agamenon, centro de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (13).

De acordo com a Destra, o carro estava em alta velocidade na via, quando tentou ultrapassar um carro à sua frente e acabou colidindo com um outro veículo que estava estacionado e acabou capotando. Outros dois que estavam na avenida se envolveram no acidente. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a Destra motorista não teria ingerido bebidas alcoólicas.