Após chuvas, ruas de Surubim ficam alagadas

Vários pontos de alagamento foram registrados na cidade. Foto: Reprodução/Whatsapp

Na madrugada desta sexta-feira (13), fortes chuvas foram registradas em Surubim, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e clima (Apac), das 09h30 desta quinta-feira (12) às 09h00 desta sexta-feira (13), choveu 74 milímetros no município. A maior quantidade foi registrada na madrugada de hoje e vários pontos da cidade ficaram alagados. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Homero Ramalho, á água chegou a entrar nas residências.

Na manhã de hoje, equipes da Defesa Civil passaram pelos locais afetados para fazer um levantamento dos estragos causados pela chuva. Não há informações de feridos.







Na manhã de hoje, a Apac emitiu um boletim informando sobre a probabilidade de chuvas para hoje e amanhã com intensidade de moderada e forte nas regiões da Mata Norte, Agreste Meridional e Central e Sertão do estado.

Confira alguns registros das chuvas: