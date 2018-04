Idoso é assassinado em Taquaritinga do Norte

NE10 Interior

O caso será investigado pela Polícia Civil. Foto: arte/NE10

Um idoso de 73 anos foi morto com um tiro no rosto na zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste do estado, nesta quarta-feira (11).

De acordo com a Polícia Civil, o agricultor, Nivaldo Marinho de Queiroz, estava capinando um terreno próximo a própria casa quando foi surpreendido por um homem que disparou contra o rosto da vítima, que morreu no local.

Ainda seguindo a PC, o suspeito não foi identificado. O corpo do agricultor foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal ((IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso será investigado pela Polícia Civil.