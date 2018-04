Homem é morto a tiros na porta de casa em Caruaru

NE10 Interior

Vítima foi perseguida por um suspeito até a porta de casa. Foto: arte/NE10

Um homem de 31 anos foi morto a tiros, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Civil, José Arnaldo da Silva, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro Cidade Jardim.

Ainda segundo a PC, a vítima foi perseguida por um suspeito ainda não identificado até a porta de casa, onde foi brutalmente assassinado à disparos de arma de fogo. O suspeito está foragido. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.