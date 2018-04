Feira de adoção de Cães e gatos será realizada em Caruaru

NE10 Interior

Além da adoção de animais, o ‘Adotar é o Bicho’ também contará com orientações ao público e diversas atividades como música ao vivo, desfile de animais e mini foodpark. Foto: Divulgação

No próximo domingo (15), será realizada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a segunda edição do ‘Adotar é o bicho’: uma grande feira criada para incentivar a adoção de animais e ajudá-los a encontrar um novo lar. O evento é uma ótima oportunidade para quem quer adotar um cão ou gato e tirar dúvidas sobre os cuidados básicos com a saúde do animal.

Apresentado pelo Ator e Jornalista Wagner Sales, da TV Jornal Interior, o evento que será aberto à população promete um dia de muita diversão e entretenimento. A programação conta com música ao vivo, bazar beneficente, sorteio de brindes, mini foodpark, brincadeiras educativas para crianças e o já tradicional Desfile de Pets.







O Adotar é o Bicho conta com o apoio do Desabandone, um grupo formado por protetores independentes que atuam na causa da proteção animal em Caruaru. De acordo com Ana Karina, umas das representantes do grupo serão colocados para adoção em média 20 animais. O médico veterinário Jerônimo Ribeiro ressalta que o processo de adoção é uma etapa muito valorosa de todo um trabalho de conscientização da população. Para ele, poder contribuir para que estes animais encontrem um lar com pessoas que sejam responsáveis pelo seu cuidado é também poder cumprir sua função social.

Ainda segundo o veterinário cães e gatos que serão disponibilizados para adoção passam por uma triagem realizada por profissionais. O procedimento submete os animais em exames clínicos com o intuito de entregar aos futuros tutores pets devidamente avaliados. “Com esta avaliação, as possibilidades do cãozinho ou gato vir a ficar doentes ou ter complicações por causa de doenças são bem menores. Fazemos o que está ao nosso alcance para que consigamos transformar uma casa em um lar mais feliz com a presença desse novo membro da família”. Encerra.