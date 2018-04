Farol apagado ajuda a prender suspeito de estelionato em Caruaru

NE10 Interior

Homem era procurado a partir de um mandado expedido em junho de 2013. Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um suspeito de estelionato foi preso nesta quarta-feira (11), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, de 59 anos, estava transitando com os faróis do veículo apagados, quando foi abordado pelos policias durante uma fiscalização.

Ainda segundo a PRF, durante a abordagem no quilômetro 57 da BR-104, a equipe verificou a documentação pessoal do motorista e descobriu um mandado de prisão em aberto. O documento havia sido expedido pela 4ª Vara Criminal de Campina Grande, na Paraíba, em junho de 2013.







O motorista informou que estava sendo procurado, devido a um cheque que havia passado para um advogado. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru.