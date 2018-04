Confira os gols da segunda rodada do Campeonato de Futebol Society

NE10 Interior

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal Interior continuou com as competições nesta quarta-feira (12). Os jogos aconteceram na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Mais de 400 atletas fazem parte do campeonato. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, participam da disputa. A competição está cada dia mais acirrada e agora se inicia uma nova fase.







No primeiro jogo, o Albini Moto Peças Futebol Clube enfrentou uma disputa acirrada contra o Caruaru City onde saiu perdendo com um placar que marcou 5 a 1. Depois foi a vez do time da Polícia Militar ganhar o jogo contra o Salgadinho fazendo um placar de 4 a 1. No último jogo da noite, o Jardim Ipojuca marcou um empate com o Santa Clara com um placar de 3 a 3.

Os próximos jogos estão marcados para o próximo sábado (14) e domingo (15).

