Bandidos roubam duas agências bancárias em Santa Cruz do Capibaribe

Bandidos roubaram duas agências bancária em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta quinta-feira (12).

De acordo com a Policia Militar, vários criminosos fortemente armados agiram por mais de 40 minutos. Os assaltantes encapuzados utilizaram armas de grosso calibre para intimidar a população e trocar tiros com a polícia.

Um veículo foi incendiado na porta do Batalhão da Polícia Militar do município. Na oportunidade alguns dos indivíduos ficaram dando assistência em vários pontos da cidade, enquanto o restante do bando concretizavam os assaltos na área central.

Confira um vídeo da troca de tiros: