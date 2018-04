‘1º Encontro Internacional sobre Autismo do Agreste’ acontece neste final de semana em Caruaru

NE10 Interior

O mês de abril é dedicado para a campanha de conscientização sobre o autismo. Foto: Divulgação

Começa nesta sexta-feira (13) o ‘1º Encontro Internacional sobre Autismo do Agreste’, que será realizado no auditório do centro de convenções, no bairro Indianópolis, em Caruaru. A programação contará com palestras de profissionais da área de saúde e educação.

De acordo com a assessoria, ao todo 20 palestrantes de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e também dos Estados Unidos (EUA) irão debater a inclusão, conscientização e desafios das pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo a psicopedagoga, Lidieri Barros, organizadora do evento pelo projeto ‘Educação Especial’, é esperada a presença de pais, professores, profissionais da área e servidores da Rede Municipal de Ensino de Caruaru que foram inscritos.

“O mês de abril é dedicado para a campanha de conscientização sobre o autismo. Este Encontro será fundamental para levar conhecimento à sociedade”, afirma Lidieri.







Programação

O credenciamento será a partir das 8h da manhã desta sexta-feira (13). Em seguida haverá a cerimônia de abertura marcada para as 9h30 da manhã. Ao longo do dia terá debates no auditório sobre vários assuntos.

No sábado (14) a programação inicia a partir das 07h30 da manhã com profissionais convidados. Além da presença da Analista Comportamental, Ashley Curcio, que virá de Miami do Estado americano da Flórida para debater sobre o comportamento da criança com autismo.

No domingo (15) a programação começa às 07h30 da manhã com palestras e mesa-redonda. O encerramento do evento está marcado para as 13h00 da tarde.

Informações através do endereço eletrônico: www.educacaoespecialpe.com.br