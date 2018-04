Mulher que foi apedrejada pelo ex-companheiro em Bonito concede entrevista a TV Jornal Interior

NE10 Interior

Com exclusividade, vítima falou sobre os momentos de terror que passou. Foto: Reprodução/TV Jornal

A mulher que foi apedrejada pelo ex-companheiro, na cidade de Bonito, no Agreste de Pernambuco, no dia 19 de março, recebeu hoje a apresentadora Izabela Barbosa, com exclusividade, para falar sobre os momentos de terror que passou no dia que quase foi assassinada por uma das pessoas que ela mais confiava.

