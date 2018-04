Menina de 3 anos precisa de sangue para continuar tratamento

NE10 Interior

A pequena Isa luta contra uma leucemia e conta com a sua ajuda. Foto: Arquivo pessoal

Diagnosticada com Leucemia há seis meses a pequena Maria Heloisa, mas conhecida como Isa, de apenas três anos, está precisando de ajuda para conseguir realizar sonhos. A pequena Isa luta contra um câncer na medula óssea, e precisa de transfusões de plaquetas para continuar seu tratamento. Isso só é possível através da doação de sangue.

Em campanha nas redes sociais, amigos e familiares pedem para que todos se solidarizem com a causa da pequena Isa e doem sangue. A jovem começou seus tratamentos em novembro do ano passado no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, e segue internada no Centro de Oncologia Pediátrica (CEONP). Isa e sua mãe, Maria José, são de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e seguem lutando contra a leucemia sem nunca desistir ou esmorecer. “Quero pedir, que as pessoas se sensibilizem para doar sangue, não só pra Heloisa mas sim para todos os pacientes daqui do Ceonp, que estamos precisando muito”, diz a mãe em apelo.







Todos os tipos sanguíneos são bem vindos nessa corrente de solidariedade, isso porque Isa precisa de transfusão das plaquetas sanguíneas e elas podem ser encontradas em qualquer grupo de tipagem sanguínea. “Devido às quimioterapias as plaquetas da Isa estão muito baixas e os leucócitos também, o que prejudica o funcionamento dos órgãos. "Ela precisa muito de plaquetas. Para cada bolsa de plaquetas, são necessárias sete bolsas de sangue”, afirmou Andréa Lopes, enfermeira que acompanha de perto o caso da criança.

Doações

As doações de sangue podem ser feitas nas unidades da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, o HEMOPE, que atende a todo o Estado. Em Caruaru, a unidade local também está recebendo doações.