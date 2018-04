Funcionários que trabalhavam em escola são assaltados em Caruaru

NE10 Interior

Escola fica localizada no bairro São João da Escócia. Foto: Carolina Miranda/TV Jornal Interior

Um vigilante um porteiro de uma escola municipal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foram assaltados enquanto trabalhavam, nesta terça-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta das 19h30 na Escola Josélia Florêncio, no bairro São João da Escócia. Ainda segundo a PM, quatro suspeitos armados chegaram ao local e renderam o vigilante e o porteiro da instituição de ensino. Eles roubaram a arma do segurança e fugiram.

Os quatro suspeitos foram localizados cerca de meia hora depois e presos pelo 1º Batalhão Integrado Especializado (BIESP) no mesmo bairro. Dois deles estavam vestindo a farda da rede municipal de ensino. Ainda não se sabe se eles são alunos da instituição.







De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação, os suspeitos não chegaram a entrar nas dependências da escola e ninguém ficou ferido. A pasta informou ainda que o vigilante é funcionário de uma empresa de segurança que presta serviço à prefeitura e que está colaborando com as investigações, que serão realizadas pela Polícia Civil.

A unidade de ensino funciona nos três turnos e tem 1.730 Alunos. As aulas estão sendo realizadas normalmente.