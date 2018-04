Comando Presente realiza reunião para discutir as feiras da Sulanca dos próximos meses

NE10 Interior

Reunião aconteceu no Sindloja, em Caruaru. Foto: reprodução/TV Jornal

Nesta quarta-feira (11), foi realizada uma reunião do Comando Presente para discutir como serão realizadas as feiras da Sulanca nos próximos meses, que são de alta estação aqui na região por causa do São João.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: