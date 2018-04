11ª Curta Taquary contará com 4 oficinas

NE10 Interior

As inscrições para as oficinas são grátis e totalmente online. Foto: Divulgação/Assessoria

Entre os dias 16 e 21 de abril, na cidade de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, será realizada a 11ª edição do Festival de Cinema Curta Taquary.

Mostras competitivas e não competitivas, sessões itinerantes em escolas públicas, seminários, encontros de cinema e educação, palestras, exposições, shows e oficinas, as quais estão com inscrições abertas.

Este ano o festival vai contar com quatro oficinas: Documentando, ministrada por Marlom Meirelles, Rápida de Cinema Ligeiro, ministrada por Eva Jofilsan, Rotoscopia, ministrada por Marcos Buccini e Interpretação ministrada por Arly Arnaud. As inscrições são grátis e totalmente online podendo ser realizadas através dos links abaixo:

OFICINA DOCUMENTANDO

Ministrante: Marlom Meirelles

Segunda a Quarta (dias 16, 17 e 18), das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30

Local: Escola Municipal Professora Gilzenete Guerra – Pão de Açúcar

- Por meio da análise de obras de diferentes cinematografias, de reflexões teóricas e exercícios práticos, a oficina estimula o olhar do aluno para a leitura e realização de obras documentais, dando a ele uma base de conhecimento sobre o desenvolvimento do documentário na história do cinema.

Os participantes, que não precisam ter conhecimentos prévios na área, tem acesso às técnicas básicas de captação e edição de imagens em vídeo, além de instruções sobre a linguagem cinematográfica e as etapas e funções numa produção.

A oficina instiga a consciência de que o cinema é um instrumento de construção da realidade, permitindo que os alunos observem as possibilidades de abordagem, narrativas, dispositivos e processos de trabalho. Ao final das aulas é realizado um documentário.

Faixa etária: a partir dos 15 anos.

Público-alvo: pessoas interessadas na vivência do audiovisual.

Vagas: 15 participantes.

Formulário de inscrição: https://goo.gl/zS59yT







OFICINA RÁPIDA DE CINEMA LIGEIRO

Ministrante: Eva Jofilsan

Quinta e Sexta-feira (dias 19 e 20), das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30

Local : Instituto Educacional Geyza Mirian

- A Oficina Rápida de Cinema Ligeiro é uma formação que contempla os debates acerca das possibilidades estéticas das vinhetas audiovisuais. A internet e as redes sociais condensaram a duração da imagem, tornando-a, muitas vezes, esvaziada de sentido ‐ podemos mencionar, por exemplo, o fato da rede social Instragram não aceitar vídeos com mais de um minuto. A inquietação dos atores sociais, a liquidez dos desejos e a perda do poder de contemplação podem ser alguns fatores para este esvaziamento, mas, por outro lado, o modelo de curta duração pode ser transformado em potência, sobretudo se o pensarmos sob o poder catártico da imagem. Quando os elementos são exaltados e sobrepostos no intuito de criar complexidade, o público é levado à ampliar o olhar. Se pensarmos no conceito de rapidez proposto pelas vinhetas audiovisuais, encontramos peças concisas que promovem o diálogo com o meio, seja ele uma cidade ou um evento.

Faixa etária: a partir dos 14 anos.

Público-alvo: alunos de escolas públicas demais pessoas interessadas na experiência audiovisual com ou sem formação prévia.

Vagas: 10 participantes.

Formulário de inscrição: https://goo.gl/3FJf1a

OFICINA DE ROTOSCOPIA - ALÉM DA IMAGEM

Ministrante: Marcos Buccini

Quarta a Sexta (dias 18, 19 e 20), das 8h30 às 11h30

Local: Salão Paroquial – Taquaritinga do Norte

- Excelente para iniciantes e para desafiar as convenções da animação tradicional, a técnica de rostoscopia consiste em criar animações a partir de uma base fílmica pré-existente. A proposta da oficina é, a partir de filmagens prévias realizadas pelos alunos, realizar experimentações em diversos estilos, suportes e materiais.

Faixa etária: a partir dos 12 anos.

Carga horária: 9 horas.

Público-alvo: qualquer um que se interesse por animação.

Vagas: 15 participantes.

Formulário de inscrição: https://goo.gl/Da9Spk

OFICINA DE INTERPRETAÇÃO

Ministrante: Arly Arnaud

Quinta a Sábado (dias 19, 20 e 21), das 13h30 às 16h30

Local: Salão Paroquial – Taquaritinga do Norte

- Oficina ministrada pela atriz Arly Arnaud, formada em Direção Teatral pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com objetivo de montar um espetáculo. Através de exercícios de corpo, voz e interpretação, os participantes vão ter a oportunidade de saber se portar diante das câmeras, como também conseguir a desinibição para apresentações em público.

Faixa etária: A partir de 13 anos.

Público-alvo: qualquer pessoa que queira aprender sobre interpretação.

Vagas: 20 participantes

Formulário de Inscrição: https://goo.gl/SLoYNm