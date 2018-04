Terceira edição do Happy Holi Catholic será realizada no domingo (15) em Caruaru

NE10 Interior

Evento vai contar com o DJ Roony Moura e Ministério Maranatha. Foto: Divulgação/Assessoria

Próximo domingo (15) será realizado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o terceiro Happy Holi Catholic do Coração, evento voltado para o público jovem católico da cidade promovido pelo Encontro de Jovens com Cristo (EJC), da Paróquia Coração Eucarístico.







Com a presença do DJ Roony Moura e Ministério Maranatha o evento acontecerá às 13h no campus III da Asces-unita. “Participar do Happy Holi Catholic, além de comemorar a união entre os jovens, é uma maneira de viver a unidade de Cristo, de nos fazer igreja. Estar em comunhão com tantos outros, que saem de suas casas, suas paróquias, de suas cidades e até outros estados, para juntos viver uma experiência de fraternidade e amor”, Diz a organização do evento.