Tem início às obras para a construção do segundo polo de análise têxtil do país em Caruaru

Teve início nesta segunda-feira (09), em Caruaru, no Agreste de Caruaru, a construção do Laboratório de Análises Têxteis, em uma parceria entre o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco (IPEM/PE). O polo será a segunda unidade de análise têxtil em solo nacional, isso porque o país contava com apenas um laboratório com sede no Paraná.

Segundo assessoria de imprensa da prefeitura a construção do novo polo irá garantir mais qualidade nos produtos fabricados no Nordeste brasileiro, isso porque a o polo atenderá às regiões Norte e Nordeste do Brasil, especialmente ao Polo Têxtil do Agreste pernambucano.







O anúncio foi feito pelo presidente nacional do (INMETRO) Carlos Azevedo, e pelo presidente do IPEM/PE, Adriano Martins, que estiveram ontem na cidade em reunião com a prefeita Raquel Lyra, em seu gabinete, na Capital do Agreste.

A sede do laboratório vai ficar em um terreno no Polo de Desenvolvimento Sustentável do Agreste (PDSA), doado, em 2017, pela Prefeitura de Caruaru. A unidade regional será administrada pelo IPEM/PE, órgão delegado pelo INMETRO.