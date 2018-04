Secretaria de Saúde de Belo Jardim oferece 160 exames de mamografia

NE10 Interior

O atendimento beneficiará mulheres com idades entre 50 e 69 anos. Foto: Divulgação/Assessoria

A Secretaria de Saúde de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, em parceria com o Programa Amigo do Peito, irá oferecer 160 mamografias gratuitas. A unidade móvel do Programa Amigo do Peito fará exames na Unidade Básicas de Saúde da Família Maninho Jacó, no Loteamento Tereza Mendonça, e no Sítio Muquém, em frente à Escola Municipal José Valentim da Silva.

O atendimento será das 8h30 às 16h e beneficiará mulheres com idades entre 50 e 69 anos. Cada unidade fará 80 exames. As mulheres serão atendidas por ordem de chegada.







Nesta quinta-feira (12), os exames serão realizados na UBS Maninho Jacó, localizada no Loteamento Tereza Mendonça. Para fazer a mamografia, é necessário apresentar RG, CPF e cartão nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Já na sexta-feira (13), o caminhão estacionará no Sítio Muquém, em frente à Escola Municipal José Valentim da Silva. Lembrando que as mulheres com menos de 50 anos, que necessitarem realizar o exame, precisam apresentar requisição médica.