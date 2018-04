Filmes clássicos são exibidos gratuitamente em Caruaru

NE10 Interior

Obras das décadas de 50,60 e 80 têm classificação indicativa de 14 anos e serão exibidas de 11 a 15 de abril. Foto: Divulgação/Assessoria

O Sesc Caruaru, no Agreste de Pernambuco, apresenta, esta semana, uma seleção de filmes de ficção científica com a realização da “Mostra Clássicos Sci –Fi”, no Teatro Rui Limeira Rosal.De 11 a 15 de abril, cinco obras-primas do gênero serão exibidas gratuitamente: “Os Malditos (1963), “O Planeta Proibido” (1957), “O Planeta dos Vampiros” (1965), “Eles Vivem” (1988) e “A Ameaça que Veio do Espaço” (1953), sempre a partir das 19h30.

Abrindo a programação, nesta quarta-feira (11/4), “Os malditos” (1963) estará em cartaz. A produção narra a história do encontro de um turista americano, do jovem líder de uma gangue e de sua irmã problemática que acabam presos em um complexo secreto que faz experiências com crianças. O filme, dirigido por Joseph Losey produzido por Hammer, é uma parábola sobre a paranoia atômica.

Já na quinta-feira (12/4), será exibida a obra “O Planeta Proibido” (1957), do diretor Fred M. Wilcox. O filme retrata uma expedição liderada pelo comandante John J. Adams, interpretado pelo ator Leslie Nielsen, que viaja rumo a um planeta distante para descobrir o que aconteceu com os cientistas que foram para lá iniciar uma colônia. Apenas um dos viajantes é encontrado: o arrogante Dr. Morbius(Walter Pidgeon), que vive em companhia da filha Altaira(Anne Francis) e de um prestativo robô.







Dando início às exibições do fim de semana, na sexta-feira (13/4), “O planeta dos vampiros” (1965) apresenta uma missão de investigação, em um futuro distante, que parte rumo ao planeta Aura. Ao chegar ao destino, a tripulação começa a lutar entre si, sem compreender o motivo do conflito. Com direção de Mario Bava, a ficção influenciou “Alien- O Oitavo Passageiro”, de Ridley Scott, outro clássico da ficção científica.

“Eles Vivem” (1988) é a atração do sábado (14/4). Com direção de John Carpenter, o filme traz a história de um operário que descobre um par de óculos que o permite ver que alienígenas dominaram a Terra e controlaram os humanos através de propagandas subliminares. Considerado um dos títulos essenciais dos anos 80, o filme contém um ácido comentário social para a época.

Encerrando a Mostra Sci-Fi, no domingo (15/4), o filme exibido será “A ameaça que veio do espaço” (1953). O longa-metragem se passa no interior do Arizona, quando um astrônomo que descobre que uma espaçonave caiu no deserto, mas não consegue fazer com que acreditem nele. O enredo se desenvolve com o desaparecimento dos moradores do local e com o protagonista investigando a misteriosa situação. A obra se baseia em um conto de Ray Bradbury e tem direção de Jack Arnold.