Escola de artes caruaruense participa de festival de dança em Nova York

Grupo da Ensaio Escola de Artes embarca na próxima quinta-feira (12). Foto: Assessoria/Divulgação

As meninas da Ensaio Escola de Artes, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, vão integrar a delegação brasileira no Youth America Grand Prix, o maior festival de dança juvenil do mundo, que acontece em Nova York, nos Estados Unidos, entre os dias 12 e 20 de abril.

Apenas quatro grupos foram escolhidos em todo o território nacional para essa missão, após várias seletivas em diversos estados do Brasil. “Estamos muito orgulhosos de ter chegado tão longe. As meninas estão prontas pra dar o melhor que puderem. São pequenas mas gigantes na garra e no talento. Estou muito feliz com os resultados que conseguimos ao longo dessa trajetória”, destacou a coreógrafa Mônica Cibele.







O grupo da Ensaio Escola de Artes, que embarca na próxima quinta-feira (12), é o único grupo pernambucano classificado e está determinado a honrar o compromisso de representar bem o Brasil, Pernambuco e Caruaru.

“Temos muito o que agradecer nessa caminhada: aos pais, aos amigos, a Asces, que cuidou da preparação física das meninas e foi uma parceira fundamental e, principalmente, as nossas alunas que, apesar da pouca idade, encararam o desafio com profissionalismo e muita responsabilidade”, finalizou a coreógrafa.