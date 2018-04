Câmeras registram assalto em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

No vídeo é possível ver dois homens abordando a vítima. Foto: reprodução/Vídeo

Mais um assalto foi registrado em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (09). O caso aconteceu no bairro São Miguel.

No vídeo, que foi exibido no programa "Por Dentro", da TV Jornal Interior, é possível ver dois homens abordando a vítima e levando automóvel da mesma.

Veja o vídeo: