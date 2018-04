Secretaria de Assistência Social de Toritama é alvo de vandalismo

NE10 Interior

O valor dos danos foi inicialmente calculado em R$ 10 mil. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Sede da Secretaria de Assistência Social de Toritama, no Agreste de Pernambuco, foi alvo de vandalismo neste domingo (08). O local, que foi inaugurada há 2 meses, fica localizado no Centro da cidade.

De acordo com a assessoria, a Polícia Militar flagrou o único suspeito do crime, de 24 anos. O criminoso agiu por alguns minutos até a chegada de duas viaturas da PM.







A companheira do suspeito alega o fim do relacionamento amoroso como a causa do crime. A família do criminoso informou que ele é depende de drogas.

Ainda segundo a assessoria, o valor dos danos foi inicialmente calculado em R$ 10 mil, incluindo a quebra do portão de vidro, sujeira nas paredes, danos as placas de sinalização, a mobília da recepção e a equipamentos eletrônicos: computador, televisor e lâmpadas.

A Procuradoria Geral do Município está acompanhando o caso junto às polícias e ao MP, tendo solicitado formalmente uma investigação especial à Secretaria de Segurança Pública PE, já que este mês houve outros atos de vandalismo contra uma escola municipal que também foi recentemente inaugurada.

A Secretaria de Assistência Social informa que todos os atendimentos da unidade estão suspensos.