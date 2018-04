Princípio de incêndio é registrado em edifício de Caruaru

NE10 Interior

O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Foto: reprodução/Whatsapp

Um princípio de incêndio foi registrado em no edifício Mr. Teneriffe, no bairro Universitário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta segunda-feira (09).

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o fogo se iniciou em um apartamento mas não se espalhou para os demais. Ainda segundo os bombeiros, a causa do incêndio ainda é desconhecida. Após a equipe chegar no local, o fogo foi controlado. Não houve feridos. Ainda não há informações de como ficou a situação do apartamento.

O andar, onde houve o incêndio, foi interditado. A Defesa Civil irá ao local na manhã desta segunda-feira (09) para verificar os danos provocados pelo fogo.