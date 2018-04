Homem morre após colidir com caminhão em Correntes

NE10 Interior

Motorista conduzia motocicleta na contramão quando colidiu com um caminhão. Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um homem, de idade não informada, morreu após colidir com um caminhão na BR-424, em Correntes, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (08).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma motocicleta entrou na contramão da rodovia em uma curva e colidiu de frente contra um caminhão. O motorista do carro faleceu no local. O motorista do caminhão não se feriu.

Ainda segundo a PRF, o condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal (não havia ingerido bebida alcoólica). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.