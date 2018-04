Homem é morto a tiros em Venturosa

NE10 Interior

O crime será investigado pela Polícia Civil. Foto: Arte/NE10

Um homem, de idade não informada, foi morto a tiros em Venturosa, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (08).

De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado no meio da pista, com perfurações na cabeça, ao seu lado quatro cápsulas de munições. Ainda segundo a PM, a esposa da vítima informou que o mesmo saiu mais cedo de casa para ir para uma festa. A Chave do veículo estava pendurada no pescoço da vítima, porém o veículo não foi localizado.

A polícia ainda informou que a vítima era ex-presidiário, cumpriu pena por roubo e já sofreu tentativa de homicídio. O crime será investigado pela Polícia Civil.