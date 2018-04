Cinderela, da TV Jornal, invade Caruaru

NE10 Interior

A personagem visitou a Feira de Caruaru nesta segunda-feira (09) e vai ficar na cidade até a quarta-feira (11). Foto: Divulgação/Produção

Cinderela, da TV Jornal, veio a Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (09). A visita faz parte da gravação dos quadros do programa "O Papeiro da Cinderela".

Para Jeison Wallace, mais conhecido por sua personagem, a visita a cidade foi um grande reencontro. "Na época em que comecei a encenar peças de teatro, Caruaru foi a segunda a cidade depois do Recife onde me apresentei", relembra. O humorista disse que a passagem pelo município está sendo muito positiva. "A gente sentia necessidade de visitar esta cidade", comenta.







Nesta segunda-feira, um dos quadros foi gravado na Feira de Caruaru. Deixando a Cinderela um pouco de lado, Jason encarnou o personagem Barbosinha para participar do programa "Cotidiano", da Marcela Calado.

Cinderela vai ficar na cidade por maios dois dias. Na terça-feira (10), a personagem visitará os estúdios da TV Jornal Interior e o programa "O Povo na TV", que será ao vivo no Marco Zero de Caruaru. Já na quarta-feira (11), o bairro do Salgado vai receber a visita do humorista pela manhã.

A previsão é de que os quadros sejam exibidos no programa do artista na próxima semana na TV Jornal.