Tremor de magnitude 1.7 é registrado em Caruaru, no Agreste

NE10 Interior

Além deste tremor, outros 14 tremores foram registrados na madrugada deste domingo (08). Foto: reprodução/TV Jornal

Um tremor de magnitude 1.7 foi registrado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na madrugada deste domingo (08).

De acordo com o Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na mesma madrugada aproximadamente 14 tremores foram registrados, sendo o de maior magnitude o de 1.7, que é considerado um tremor de baixa intensidade.