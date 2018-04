Jovem é morto a tiros em Lajedo

NE10 Interior

Ainda não se sabe o motivo e a autoria do crime. Foto: arte/NE10

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros em Lajedo, no Agreste de Pernambuco, neste sábado (07).

De acordo com a Polícia Militar, Alisson Lino da Silva, estava no centro da cidade, quando foi atingido com quatro tiros nas costas e morreu no local. Ainda não se sabe o motivo e a autoria do crime.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.