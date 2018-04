Barragem de Jucazinho começa a acumular água após chuvas

NE10 Interior

O manancial estava sem receber água há um ano e meio e abastecia 15 municípios do Agreste. Foto: divulgação/Compesa

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou que as chuvas deste fim de semana contribuíram para a recuperação da Barragem de Jucazinho, no Agreste. De acordo com a assessoria, o manancial, que tem capacidade para armazenar 327 milhões de metros cúbicos de água, conseguiu acumular, neste fim de semana, 1,9% de sua capacidade total, o que corresponde a um volume de 6,2 milhões de metros cúbicos.

“Estamos acompanhando atentamente as precipitações pluviométricas. O manancial ainda está no volume morto. Para liberar para abastecimento, é preciso que chegue ao nível de captação, mesmo assim, estamos avaliando captar água do volume morto através de um flutuante”,informou o diretor de Interior da Compesa, Marconi Azevedo.







Da sexta para o sábado, só em Santa Cruz do Capibaribe choveu 153 milímetros, o maior índice dos últimos 55 anos. O município é um dos que compõem a Bacia do Capibaribe e que contribuem para o armazenamento de água na Barragem de Jucazinho. O manancial estava sem receber água há um ano e meio e abastecia 15 municípios do Agreste. São eles: Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Riacho das Almas, Passira, Cumaru, Salgadinho, Surubim, Casinhas, Vertentes, Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho, Bezerros e Gravatá, além de distritos e povoados desses municípios.

Confira um vídeo cedido pela Compesa: