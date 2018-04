Adolescente de 15 anos é assassinado em Garanhuns

NE10 Interior

Adolescente praticava furtos na região e era usuário de drogas. Foto: arte/NE10

Um adolescente foi assassinado no centro da cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, neste sábado (07).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta efetuaram cerca de três tiros contra a vítima, que foi atingida por um disparo no tórax e veio morreu no local.

Segundo informações repassadas pela família da vítima para a PM, o adolescente praticava furtos na região e era usuário de drogas.