Morre idoso que reagiu a assalto em bar de Garanhuns

Vítima, que era primo do ex-presidente Lula, foi baleado durante assalto nesta sexta-feira (06). Foto: reprodução/Internet

Um assalto em um bar deixou um um idoso de 70 anos ferido em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (06).

De acordo com a Polícia Militar, a investida criminosa ocorreu no estabelecimento que fica no bairro Heliópolis. Dois homens desconhecidos e armados teriam chegado ao local e anunciado o assalto. Os criminosos pediram dinheiro e celulares dos frequentadores do bar, quando Sandoval Ferreira de Melo, que era primo do ex-presidente Lula, teria reagido e entrado em luta corporal com um dos suspeitos que efetuou vários disparos.

Ainda segundo a PM, dois tiros atingiram à vítima na barriga e no tórax. Sandoval foi socorrido para o Hospital Dom Moura e posteriormente transferido para o Hospital Regional do Agreste em Caruaru, também no Agreste, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e faleceu neste sábado (07).







Os bandidos fugiram logo em seguida e ainda não foram localizados. O caso está sendo investigado. O corpo do aposentado foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.