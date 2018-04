Homem é sequestrado na BR-104 em Caruaru

NE10 Interior

Um homem foi sequestrado em um trecho da BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste sábado (07), próximo ao Trevo do Lampião.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um Policial Militar seguia em um carro com mais duas pessoas, quando eles avistaram quatro homens abordando um outro veiculo, e rendendo o motorista do mesmo. O PM ficou de longe observando a ação dos bandidos, que colocaram o motorista na mala de um outro veículo.

Ainda segundo a PRF, os bandidos se dividiram e seguiram nos dois carros. Pouco tempo depois o veículo roubado foi imobilizado por um tipo de sistema de segurança, e ao descer do carro os bandidos perceberam que estavam sendo observados pelo policial, e começaram a atirar contra o mesmo que revidou com tiros. Após a troca de tiros os bandidos fugiram para um matagal.







No veículo, foram encontrados vários sacos de roupa, e o motorista da mesmo, continua na posse dos bandidos, que fugiram em outro veículo. A PRF realizou buscas pelo local mas ninguém foi localizado até a publicação desta matéria.