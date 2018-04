Homem é morto a tiros no dia do aniversário em Camocim de São Félix

NE10 Interior

Foto: arte/NE10

Um homem de 44 anos foi assassinado no dia do aniversário em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (06).

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido nas proximidades da rodovia PE-103. Joseildo da Silva Neves teria ido abastecer o carro, quando dois homens desconhecidos e armados se aproximaram em uma motocicleta e atiraram contra ele que morreu no local. Os suspeitos fugiram logo em seguida.







Até o momento, não há pistas sobre a autoria e motivação do homicídio. Ainda segunda a PC, Joseildo teria passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. O caso está sendo investigado e o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.