Forte chuva em Caruaru causa transtornos na Câmara Municipal

NE10 Interior

Várias goteiras causaram transtornos no espaço. Foto: reprodução/Whatsapp

Após uma forte chuva cair na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste sábado (07), a Câmara Municipal de Vereadores da cidade ficou com vários pontos de goteiras que alagaram o espaço interno.

Por meio de nota, a assessoria da Câmara informou que sobre os transtornos causados pela força da água da chuva que invadiu o local, as medidas necessárias para conter a situação do alagamento já estão sendo tomadas.

Ainda segundo a nota, em conjunto com o setor administrativo da Câmara, a Presidência já está em contato com a empresa responsável pela reforma do prédio para tomar as atitudes necessárias.

Confira um registro em vídeo: