Duplo homicídio é registrado em Capoeiras

Um duplo homicídio foi registrado na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (06). De acordo com a Polícia Militar, os assassinatos ocorreram no Sítio Mimoso e os corpos só foram localizados na manhã de sábado (07).

Ainda segundo a PM, as vítimas foram mortas a tiros. José Antônio da Silva, de 25 anos, e Rogério de Siqueira Matias, de 31, estavam caídos numa estrada de terra entre Capoeiras e São Bento do Una. Segundo parentes informaram para à polícia, um carro com alguns ocupantes teria passado na casa de cada um e levado os dois durante à noite.







A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Os corpos foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.