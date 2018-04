Chuvas são registradas no Agreste de Pernambuco

NE10 Interior

Em Caruaru, pontos de alagamento foram registrados. Foto: Ana Maria Miranda /NE10 Interior

Na madrugada entre a sexta-feira (06) e este sábado (07), chuvas fortes foram registradas no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Defesa Civil, em Caruaru, alguns pontos de alagemento foram registrados após as chuvas deste sábado. O órgão disse ainda que não houve maiores danos. Em Toritama, no mesmo dia, uma chuva que durou cerca de uma hora e meia alagou ruas mas não causou maiores danos. A Câmara Municipal da cidade ficou alagada.

No Distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, a Defesa Civil informou que 150 milímetros de chuva caiu no distrito alagando ruas e água chegou a invadir algumas casas que tiveram móveis danificados.

Em Santa Cruz do Capibaribe, de acordo com a Defesa Civil da cidade, a chuva durou cerca de quatro horas. Ainda segundo o órgão, choveu 154 milímetros, o que equivale a 200 % da média esperada para todo o mês. O órgão ainda informou que foi a maior chuva registrada em anos. Pontos de alagamento foram registrados mas sem maiores danos.







Previsão

A Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac) emitiu um alerta de chuvas com intensidade de moderada a forte na Mata Sul de Pernambuco. Para o Agreste, a agência disse prever mais chuvas moderadas no período da tarde e a noite. Ainda de acordo com a Apac, a previsão do tempo para este fim de semana é de chuva fraca a moderada na maior parte do Estado.

Para o Sertão, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, podendo acompanhar descargas elétricas e rajadas de vento em áreas isoladas da região.

Alerta

A Defesa Civil alerta os moradores de área de risco para que contactem o órgão assim que identificarem algum sinal de desabamento, enchente ou outras situações de risco. Para quem mora em Caruaru, o número para acionar a Defesa Civil é o: 118.