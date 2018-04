Após chuvas, ruas ficam alagadas em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Vários pontos de alagamento foram registrados na cidade. Foto: reprodução/Whatsapp

Após fortes chuvas atingirem a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na madrugada entre a sexta-feira (06) e este sábado (07), ruas ficaram alagadas.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, a chuva durou cerca de quatro horas. Ainda segundo o órgão, choveu 154 milímetros, o que equivale a 200 % da média esperada para todo o mês. O órgão ainda informou que foi a maior chuva registrada em anos. Pontos de alagamento foram registrados mas sem maiores danos.

De acordo com o Projeto Bicho da Caatinga, que monitora as chuvas na região, os pontos de alagamento na cidade foram em vários bairros e no Parque Florestal. Ainda segundo a entidade, o volume do Rio Capibaribe, entre Santa Cruz do Capibaribe e o distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, registrou um grande volume de água e inundou parte da localidade, mas a água não chegou a invadir casas das proximidades.







A entidade informou ainda que um açude que fica na área urbana do município ficou acumulado de água, ele não é um reservatório de abastecimento, mas algumas pessoas utilizam a água do local para uso próprio, e não para consumo.

A Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac) emitiu um alerta de chuvas com intensidade de moderada a forte na Mata Sul de Pernambuco. Para o Agreste, a agência disse prever mais chuvas moderadas no período da tarde e a noite.