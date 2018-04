Reportagem mostra a importância da proteção aos animais

NE10 Interior

Instituto em Caruaru ajuda os animais. Foto: reprodução/TV Jornal

Cuidar dos animais é um dever de todos, mas existem pessoas que fazem disso uma missão.Além de ajudar, também são ajudadas pelos bichanos.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior:

O Instituto Quatro Patas, que aparece na reportagem, funciona na rua Esdras de Farias, número 63, no bairro do Salgado. O telefone do local é o (81) 9 9276-2247 e o (81) 9 9414-2404.